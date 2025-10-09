        Суспільство

        Майже мільйон доларів під капотом: митники зупинили спробу незаконного вивезення валюти з України

        Сергій Бордовський
        9 Жовтня 2025 17:29
        читать на русском →

        На пункті пропуску «Порубне – Сірет» митники Чернівецької митниці виявили спробу незаконного вивезення з України майже мільйона доларів США готівкою.

        Митники знайшли 970 тис. доларів у моторному відсіку авто / Фото: ДМСУ

        Про це повідомила Державна митна служба України.

        Під час огляду автомобіля під керуванням громадянки України митники виявили приховані валютні цінності, сховані у спеціально обладнаному тайнику в моторному відсіку. Усього жінка намагалася вивезти 970 тисяч доларів США — за офіційним курсом НБУ це понад 40 мільйонів гривень.

        Реклама
        Реклама

        Кошти та транспортний засіб, обладнаний для їх незаконного переміщення, вилучено у встановленому порядку. Посадові особи митниці задокументували порушення за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України (приховування товарів від митного контролю).

        Крім того, митники направили повідомлення про можливе кримінальне правопорушення до Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини