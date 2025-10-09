Майже мільйон доларів під капотом: митники зупинили спробу незаконного вивезення валюти з України

На пункті пропуску «Порубне – Сірет» митники Чернівецької митниці виявили спробу незаконного вивезення з України майже мільйона доларів США готівкою.

Митники знайшли 970 тис. доларів у моторному відсіку авто / Фото: ДМСУ

Про це повідомила Державна митна служба України.

Під час огляду автомобіля під керуванням громадянки України митники виявили приховані валютні цінності, сховані у спеціально обладнаному тайнику в моторному відсіку. Усього жінка намагалася вивезти 970 тисяч доларів США — за офіційним курсом НБУ це понад 40 мільйонів гривень.

Кошти та транспортний засіб, обладнаний для їх незаконного переміщення, вилучено у встановленому порядку. Посадові особи митниці задокументували порушення за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України (приховування товарів від митного контролю).

Крім того, митники направили повідомлення про можливе кримінальне правопорушення до Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області.