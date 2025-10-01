Майже 40% потужностей російських НПЗ зупинили роботу через атаки дронів

У Росії простоює рекордна кількість нафтопереробних заводів. Станом на 28 вересня зупинено 38% потужностей первинної переробки нафти — близько 338 тисяч тонн на добу. Про це російське РБК із посиланням на агентство «Сіала».

За оцінками експертів, наявні потужності переробки становлять 555 тисяч тонн на добу. Основним чинником збоїв називають атаки українських безпілотників, на які припадає до 70% простоїв.

У серпні доступні потужності з виробництва бензину й дизпалива скоротилися на 6%, у вересні — ще на 18%. Простіювання заводів сягнуло безпрецедентного рівня, перевищивши попередній серпневий рекорд у 23% (206 тисяч тонн на добу).

Як зазначає видання, вирішення проблеми може затягнутися, адже значна частина планових ремонтів НПЗ була відкладена. Це означає, що кількість простоїв скорочуватиметься повільно, оскільки у разі швидкого відновлення зросте ризик аварій.

На тлі дефіциту влітку на російській біржі знову з’явився білоруський бензин, а у вересні його продажі різко зросли.

Крім того, 1 жовтня вранці сталася пожежа на Ярославському НПЗ. За словами місцевої влади, вона не пов’язана з атакою дронів і має техногенний характер.