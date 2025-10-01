У Росії горить один із найбільших НПЗ Центрального округу

        Суспільство

        У російському Ярославлі в ніч на 1 жовтня спалахнула пожежа на території Ново-Ярославського нафтопереробного заводу («Ярославнефтеоргсинтез», «Славнефть-ЯНОС»). Про це повідомляють російські телеграм-канали.

        Підприємство входить до п’ятірки найбільших НПЗ РФ за обсягами переробки нафти та є найбільшим нафтопереробним заводом у Центральному федеральному окрузі. «ЯНОС» є ключовим активом компанії «Славнефть», яка на паритетних засадах контролюється «Роснефтью» та «Газпромом».

        Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив, що пожежа не пов’язана з атакою дронів:

        «Атак БПЛА сьогодні зафіксовано не було. Пожежа має техногенний характер. Спецслужби вже працюють над її ліквідацією».


