Майже 300 роботодавців Харківщини отримали грошову допомогу на зарплати ВПО

Щоб допомогти внутрішньо переміщеним особам адаптуватися на новому місці, зокрема й на ринку праці, держава реалізує програми підтримки роботодавців.

Так, за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи можна отримувати до 13400 гривень за непарний місяць. Кошти йдуть на компенсації витрат зарплат та на єдиний соціальний внесок за ВПО, яких взяли офіційно на роботу мінімум на рік. Щоб отримати таку допомогу, підприємець має укласти відповідний договір із центром зайнятості, за направленням якого й працевлаштовує людину зі статусом ВПО.

Інша програма розрахована на підтримку працевлаштування людей, які отримали статус ВПО після 24 лютого 2022 року. Роботодавці мають право на отримання компенсації за кожного працевлаштованого громадянина у розмірі 6 700 грн на місяць впродовж перших двох місяців із дати працевлаштування.

Заявку на компенсацію для роботодавців можна подати через Дію або в найближчому центрі зайнятості. Для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, отримання компенсацій за працевлаштування ВПО роботодавці можуть зв’язатися з Обласним центром зайнятості за номерами: 0577653081, 0506779028 та 0502388563.

Зазначимо, що у Харківській області за перші 10 місяців 2023 року таку допомогу вже отримали 299 роботодавців. Загальна сума компенсацій становить 8,5 мільйона гривень за працевлаштування 676 ВПО.