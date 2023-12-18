Майно рівненського військкома, який побив солдата битою, передали державі

Суд передав в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) майно керівника Рівненського обласного військкомату, якого підозрюють у незаконному збагаченні та побитті солдата.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
Загальна вартість переданого майна оцінюється у 51,7 мільйона гривень. Йдеться про:
- земельну ділянку у селі Поляниця Івано-Франківської області із житловим будинком площею 280 кв. м;
- 7 будинків загальною площею майже 500 кв. м на цьому ж гірськолижному курорті;
- земельну ділянку у селищі Ланчин Івано-Франківської області площею близько пів гектара та будинком на 316 кв. м.
- два вантажних автомобілі.
Нагадаємо, 27 липня військкому повідомили про підозру через побиття підлеглого військового. За даними слідства, керівник Рівненського обласного військкомату побив військового битою та змушував «вимолювати пробачення» на колінах. А керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон.