Майно рівненського військкома, який побив солдата битою, передали державі

Суд передав в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) майно керівника Рівненського обласного військкомату, якого підозрюють у незаконному збагаченні та побитті солдата.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Загальна вартість переданого майна оцінюється у 51,7 мільйона гривень. Йдеться про:

земельну ділянку у селі Поляниця Івано-Франківської області із житловим будинком площею 280 кв. м;

7 будинків загальною площею майже 500 кв. м на цьому ж гірськолижному курорті;

земельну ділянку у селищі Ланчин Івано-Франківської області площею близько пів гектара та будинком на 316 кв. м.

два вантажних автомобілі.

Нагадаємо, 27 липня військкому повідомили про підозру через побиття підлеглого військового. За даними слідства, керівник Рівненського обласного військкомату побив військового битою та змушував «вимолювати пробачення» на колінах. А керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон.