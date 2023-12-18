Кримінал

Майно рівненського військкома, який побив солдата битою, передали державі

18 Грудня 2023 15:26
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армія

Суд передав в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) майно керівника Рівненського обласного військкомату, якого підозрюють у незаконному збагаченні та побитті солдата.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Загальна вартість переданого майна оцінюється у 51,7 мільйона гривень. Йдеться про:

  • земельну ділянку у селі Поляниця Івано-Франківської області із житловим будинком площею 280 кв. м;
  • 7 будинків загальною площею майже 500 кв. м на цьому ж гірськолижному курорті;
  • земельну ділянку у селищі Ланчин Івано-Франківської області площею близько пів гектара та будинком на 316 кв. м.
  • два вантажних автомобілі.

Нагадаємо, 27 липня військкому повідомили про підозру через побиття підлеглого військового. За даними слідства, керівник Рівненського обласного військкомату побив військового битою та змушував «вимолювати пробачення» на колінах. А керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон.


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