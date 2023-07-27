Керівник обласного військкомату Рівненщини затриманий за знущання над підлеглим

Правоохоронці затримали керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергія Луцюка.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

В розпорядження УП потрапило відео із телефона затриманого Луцюка. На ньому воєнком лупцює свого підлеглого. Вони розмовляють про наркотики.

Згодом у ДБР повідомили, що викрили “керівників обласного та районного військоматів у Рівненській області, які побили військового. У одного із посадовців знайшли наркотики”.

У відомстві стверджують, що полковник та підполковник довідалися, що водій стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення.

Посадовці вирішили цього не допустити та побити хлопця битою. Також у ДБР заявили, що потерпілого змушували ставати навколішки та вимолювати пробачення.

Повідомляється, що керівник Рівненського обласного ТЦК сам бив військовослужбовця, в той час, як керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон.