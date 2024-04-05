Економіка

“Майбах” та колекцію годинників Медведчука виставлять на продаж

5 Квітня 2024 21:43
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Медведчук
Ілюстрація Агентства з розшуку і менеджменту активів

Агентство з розшуку і менеджменту активів виставить на продаж арештоване майно держзрадника Віктора Медведчука.

На продаж выставлять автомобіль Maybach та 20 колекційних наручних годинників, повідомляє АРМА.

“АРМА на засіданні Комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів прийняло рішення про реалізацію майна Медведчука, дороговартісного автомобіля “Maybach” та колекційних наручних годинників у кількості 20 одиниць”, – зазначило агентство.

Вказано, що строк прийняття документів для участі у конкурсі триває до 19 квітня, після цього АРМА визначить 25 квітня переможця, який буде реалізовувати майно Медведчука на “Прозорро.Продажі”.


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