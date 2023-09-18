Суспільство

Магучіх з рекордом сезону виграла фінал Діамантової ліги-2023 зі стрибків у висоту

18 Вересня 2023 06:43
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Магучіх

Українська спортсменка Ярослава Магучіх з рекордом сезону здобула перемогу в фіналі Діамантової ліги-2023 зі стрибків у висоту.

До фіналу головного комерційного змагання з легкої атлетики у стрибках у висоту пройшли три українки: Ірина Геращенко, Ярослава Магучіх та Юлія Левченко. Магучіх стрибнула у висоту на 2,03 метра. Цей результат став рекордом сезону.

“Це стало найкращим результатом сезону для неї особисто та у світі! Підкорила цю висоту, встановивши особистий рекорд, і віцечемпіонка Олімпіади-2020 Нікола Оліслагерс з Австралії, але зробила це з третьої спроби, тим часом як українка з другої, що і вирішило долю першого місця!”, – заявили в НОК України.

Зазначається, що 21-річна дніпрянка вдруге поспіль стала переможницею фіналу Діамантової ліги. Торік вона тріумфувала в Цюріху.


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Магучіх з рекордом сезону виграла фінал Діамантової ліги-2023 зі стрибків у висоту
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