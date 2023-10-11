Спорт

Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки 2023 року

11 Жовтня 2023 17:02
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Магучіх

Українка Ярослава Магучіх бореться за титул найкращої легкоатлетки 2023 року.

Про це повідомляє World Athletics.

Всесвітня керівна організація в легкій атлетиці представила список номінантів на звання найкращої спортсменки 2023 року. Знайшлось місце для українки Ярослави Магучіх, яка цьогоріч стала чемпіонкою світу в стрибках у висоту, а також виграла “Діамантову лігу”.

Список номінантів, окрім Ярослави Магучіх:

  1. Тігіст Ассефу (Ефіопія) – володарка світового рекорду в марафоні;
  2. Фемке Бол (Нідерланди) – чемпіонка світу в бігу на 400 м з бар’єрами;
  3. Шеріка Джексон (Ямайка) – чемпіонка “Діамантової ліги” у бігу на 100 м та 200 м;
  4. Фаїт Кіп’єгон (Кенія) – чемпіонка світу в бігу на 1500 м та 5000 м;
  5. Харуку Кітагуті (Японія) – чемпіонка світу та чемпіонку “Діамантової ліги” в метанні списа;
  6. Марію Перес (Іспанія) – чемпіонка світу в спортивній ходьбі на 20 км та 35 км;
  7. Гудаф Цегай (Ефіопія) – чемпіонка світу в бігу на 10 000 м та чемпіонку «Діамантової» ліги в бігу на 5000 м;
  8. Ша’Керрі Річардсон (США) – чемпіонка світу в бігу на 100 м;
  9. Юлімар Рохас (Венесуела) – чемпіонка світу та “Діамантової ліги” в потрійному стрибку;
  10. Вінфред Яві (Бахрейн) – чемпіонка світу та “Діамантової ліги” в бігу на 3000 м з бар’єрами.

Голосування триватиме до 28 жовтня. Фіналісток оголосять 13-14 листопада, переможницю – 11 грудня.


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