Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки 2023 року

Українка Ярослава Магучіх бореться за титул найкращої легкоатлетки 2023 року.
Про це повідомляє World Athletics.
Всесвітня керівна організація в легкій атлетиці представила список номінантів на звання найкращої спортсменки 2023 року. Знайшлось місце для українки Ярослави Магучіх, яка цьогоріч стала чемпіонкою світу в стрибках у висоту, а також виграла “Діамантову лігу”.
Список номінантів, окрім Ярослави Магучіх:
- Тігіст Ассефу (Ефіопія) – володарка світового рекорду в марафоні;
- Фемке Бол (Нідерланди) – чемпіонка світу в бігу на 400 м з бар’єрами;
- Шеріка Джексон (Ямайка) – чемпіонка “Діамантової ліги” у бігу на 100 м та 200 м;
- Фаїт Кіп’єгон (Кенія) – чемпіонка світу в бігу на 1500 м та 5000 м;
- Харуку Кітагуті (Японія) – чемпіонка світу та чемпіонку “Діамантової ліги” в метанні списа;
- Марію Перес (Іспанія) – чемпіонка світу в спортивній ходьбі на 20 км та 35 км;
- Гудаф Цегай (Ефіопія) – чемпіонка світу в бігу на 10 000 м та чемпіонку «Діамантової» ліги в бігу на 5000 м;
- Ша’Керрі Річардсон (США) – чемпіонка світу в бігу на 100 м;
- Юлімар Рохас (Венесуела) – чемпіонка світу та “Діамантової ліги” в потрійному стрибку;
- Вінфред Яві (Бахрейн) – чемпіонка світу та “Діамантової ліги” в бігу на 3000 м з бар’єрами.
Голосування триватиме до 28 жовтня. Фіналісток оголосять 13-14 листопада, переможницю – 11 грудня.