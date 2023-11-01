Магазини H&M повертаються до України

Українські магазини H&M, які були закриті у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії, почнуть відновлювати роботу вже в листопаді цього року.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

“Повернення міжнародних гігантів, таких як H&M, IKEA та інші – одна з цілей української дипломатії сьогодні та одне з найочікуваніших рішень для українців. Перемовини з провідними міжнародними брендами про їхнє повернення до України систематично ведуться із травня 2022 року”, — сказано у повідомленні.

Як йдеться у матеріалі The Village, у H&M наразі не коментують, які саме магазини відкриють першими. Водночас у компанії обіцяють, що намагатимуться запропонувати клієнтам такий самий перелік пропозицій товарів, яким він був і до тимчасового припинення роботи магазинів.

“Жіночий, чоловічий і дитячий одяг буде доступний у всіх магазинах, (що відновлять роботу — ред.), а лінійка спортивного одягу H&M Move й товарів для дому H&M Home – в окремих магазинах. Одяг, який був у магазинах під час закриття, також буде частиною комерційної пропозиції, на додаток до нової колекції”, — зазначили представники бренду.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба своєю чергою зазначив, що ведуться перемовини й з іншими провідними міжнародними брендами щодо їхнього повернення до України.

“Ми підтримуємо постійний контакт з IKEA, H&M, Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear). Як один із найбільш успішних результатів можу навести приклад торішнього повернення McDonald’s. Це все відбувається завдяки дипломатичній роботі та публічним кампаніям”, — сказав він.