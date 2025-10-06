МАГАТЕ повідомило про обстріли біля Запорізької АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що під час перебування їхньої місії на Запорізькій атомній електростанції сьогодні було зафіксовано влучання і вихідні обстріли в безпосередній близькості до об’єкта. Два снаряди влучили на відстані 1,25 км від периметра станції. Такі дії суттєво підвищують ризик для ядерної безпеки.

Місією також зафіксовано, що станція вже близько двох тижнів перебуває без зовнішнього електропостачання (off-site power). У такому режимі її життєво важливі системи охолодження та інші безпекові процеси підтримуються аварійними дизель-генераторами.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підкреслив: «Обстріли додають до ризиків ядерної безпеки на ЗАЕС, яка майже два тижні працює без off-site power».

Нагадаємо, Україна висловила готовність відремонтувати резервну лінію електропередачі – за умови гарантій безпеки зі сторони російських військових.