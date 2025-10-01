Україна готова відремонтувати резервну лінію електроживлення Запорізької АЕС: названо умову

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що останній, десятий блекаут на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС став найдовшим за роки війни.

Про це йдеться в опублікованому на сайті МАГАТЕ релізі.

“Найбільша атомна електростанція Європи вже понад тиждень залишається без зовнішнього живлення, що є найтривалішою подією з початку війни. Хоча наразі станція функціонує завдяки аварійним дизель-генераторам – останній “лінії оборони” – і безпосередньої загрози немає, поки вони продовжують працювати, така ситуація є очевидно нестійкою з точки зору ядерної безпеки”, – сказав він.

Зазначається, що живлення ЗАЕС потрібно відновити якнайшвидше, щоб запобігти ядерній аварії. Рафаель Гроссі застеріг, що у разі повного знеструмлення, коли станція залишиться без зовнішнього живлення та без роботи дизель-генераторів, існує ризик розплавлення ядерного палива, якщо електропостачання не буде вчасно відновлено.

Як заявили в Енергоатомі, зі свого боку Україна висловила готовність відремонтувати резервну лінію електропередачі – за умови гарантій безпеки зі сторони російських військових.

Нагадаємо, 23 вересня, внаслідок чергової провокації з боку російських військових, було пошкоджено лінію електропередачі, яка живила Запорізьку АЕС від української енергосистеми. Наразі вже восьму добу живлення станції забезпечується дизель-генераторами.