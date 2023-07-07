МАГАТЕ оглянула кілька об‘єктів ЗАЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії отримали можливість оглянути кілька об’єктів Запорізької атомної електростанції після заяв України про мінування окупантами АЕС.

Про це заявив голови агентства Рафаель Гроссі на пресконференції в Токіо 7 липня.

“Ми маємо прогрес. Із середи по сьогодні ми змогли отримати більше доступу. Ще не на дах, але ми подали запит владі, щоб піднятися туди”.

Він вважає, що експерти МАГАТЕ отримають такий дозвіл.

Гроссі також розповів, що вони вже оглянули кілька інших об’єктів − зокрема, охолоджувальні ставки та інші місця.

“Як видно з моїх повідомлень, ми не побачили жодних ознак вибухівки чи мін у цих місцях”, – заявив голова МАГАТЕ.