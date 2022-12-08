Спорт

Мадридський “Реал” передав Україні 20 електрогенераторів

8 Грудня 2022 10:25
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допомога

Мадридський “Реал” оголосив про передачу 20 генераторів Україні на тлі руйнувань енергетичної інфраструктури в країні внаслідок російських ракетних обстрілів.

Заяву опублікувала прес-служба клубу.

“Дефіцит електроенергії в Україні, спричинений російськими бомбардуваннями енергетичних об’єктів у країні, впливає на життя мільйонів українців. Відсутність центрального опалення означає, що вони відчувають наслідки різкого падіння температури в країні.

Донецький “Шахтар” звернувся до європейських футбольних клубів за допомогою у придбанні електрогенераторів, які допоможуть людям краще пережити сувору українську зиму. Через свій фонд “Реал” Мадрид підтримає цю ініціативу солідарності, подарувавши 20 генераторів, які будуть використовуватись у різних областях України”, – сказано у заяві “Реала”.

“Шахтар” розпочав кампанію з метою зібрати щонайменше 160 генераторів за допомогою європейських футбольних клубів.

Прес-служба донецького клубу повідомила про те, що “Легія”, “Вердер”, “Бенфіка”, “Реал”, “Фейєноорд”, “Селтік” та “Рейнджерс” вже надали Україні 100 генераторів. Перша партія має прибути за тиждень. Частина з них буде зосереджена в центрі переселенців на “Арені Львів”, а решта використовуватиметься в пунктах незламності по всій Україні.


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