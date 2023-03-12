Люксембург направив в Україну 14 бронеавтомобілів швидкої допомоги

В Україну від Люксембургу направлено 14 броньованих автомобілів швидкої допомоги виробництва британської компанії Venari.

Про це повідомляє посольство України в Бельгії та Люксембурзі на своїй сторінці у Facebook.

“Вже найближчим часом транспортні засоби будуть відправлені на лінію фронту, де вони здійснюватимуть свою головну місію – рятувати життя наших захисників, що боронять нашу державу, а також мирних жителів, які постійно стають жертвами варварських російських обстрілів”, – йдеться в повідомленні.

Акція була реалізована в рамках ініціативи LUkraine asbl “Ukraine is calling”, підтриманої Посольством України в Бельгії і Люксембурзі, метою якої є зібрати 10 млн євро для закупівлі 112 автомобілів швидкої допомоги та пожежних машин.