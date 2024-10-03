Люксембург доєднався до Коаліції дронів

Люксембург став 17 країною-партнером, хто долучився до ініціативи Коаліції дронів, повідомляє Міноборони України.

“Наша мета — забезпечити промислове виробництво FPV-дронів в Україні і на Заході, щоб створити асиметричну технологічну перевагу над ворогом у довгостроковій перспективі. А також масштабувати їх виробництво. Тому ми раді вітати у Коаліції Люксембург, який за ці роки послідовно і постійно допомагав нашому війську, а тепер включиться у розвиток індустрії дронів”, — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Коаліцію дронів створили у лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі Рамштайн. Ініціатива була запропонована Латвією та координується спільно з Великою Британією.

Україна вже отримала тисячі дронів від країн-партнерів. Очікується, що на вже акумульовані в межах Коаліції кошти на спільні закупівлі (50 мільйонів євро), буде закуплено та поставлено ще 20 000-30 000 дронів.