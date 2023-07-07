Литва застерегла від поїздок до Білорусі: розвідка вербує всіх

Департамент держбезпеки Литви попередив про небезпеку поїздок до Білорусі через активізацію розвідки країни, яка намагається вербувати литовських громадян.

Про це повідомляє Delfi.

“Білоруська розвідка поводиться агресивно на кордоні, на КПП – опитує громадян Литви, які їдуть до Білорусі”, – сказала Верніцкайте.

За її словами, потенційною мішенню білоруської розвідки може стати кожен, хто в’їжджає на територію Білорусі.

“З того, що ми бачимо останнім часом, як білоруська, так і російська розвідка, які тісно співпрацюють, намагаються вербувати всіх підряд. Це необов’язково люди, які обіймають високі посади в держустановах, це необов’язково люди, у яких є доступ до засекреченої інформації. Намагаються завербувати всіх, кого виходить. А потім вирішують, як використовувати людину: для поширення пропаганди, для зв’язку, в операціях тощо”, – зазначила Верніцкайте.

Вона розповіла, що на кордоні у людей на перевірку беруть телефони, комп’ютери, перевіряють контакти, фотографії та дані про останні поїздки.

У відомстві закликали відмовитися від поїздок до Росії та Білорусі.