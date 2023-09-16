Литва закликає виділити більше грошей для України

Європейський Союз повинен виділити більше коштів на підтримку України в своєму переглянутому довгостроковому бюджеті і поповнити фонди військової мобільності ЄС.

Про це заявила в суботу міністерка фінансів Литви Гінтаре Скайсте, повідомляє Reuters.

В рамках перегляду бюджету ЄС на 2021-2027 роки Європейська комісія в червні запропонувала виділити Україні 50 мільярдів євро у вигляді грантів і кредитів, щоб підтримати Київ у фінансовій сфері, поки він бореться з російською агресією.

Цього року ЄС виплатить Україні 18 мільярдів євро у вигляді дуже пільгових кредитів, але якщо пропозиція і лишиться на рівні 50 млрд євро, то з 2024 по 2027 рік Україна отримуватиме лише 12,5 мільярдів щорічно.

“Якщо розділити суму євро, яка є в пропозиції, на чотири роки, то вона буде меншою, ніж цього року. Тому наша пропозиція полягає в тому, що, можливо, ми зможемо досягти того ж рівня, який був у 2023 році”, – сказала Скайсте.

“Якщо ми матимемо той самий рівень, що й у 2023 році, це буде 72 мільярди”, – додала вона.

За її словами, перегляд бюджету ЄС також має додати грошей на військову мобільність – дороги, порти, мости і аеропорти, які дозволяють збройним силам швидко пересуватися – оскільки 1,7 мільярда євро, спочатку виділених на ці цілі, недостатньо.

“Ми бачимо, що потреба в інфраструктурі військової мобільності зростає. Лише для Литви вона перевищує мільярд євро”, – сказала вона.

Уряди ЄС прагнуть досягти угоди щодо переглянутого бюджету на 2021-2027 роки до кінця 2023 року, але переговори йдуть важко, оскільки Єврокомісія також попросила 15 додаткових мільярдів євро на вирішення міграційних питань і додаткові гроші на покриття зростаючих витрат на запозичення за спільним боргом ЄС у зв’язку з підвищенням відсоткових ставок.

Щоб покрити частину витрат, виконавча влада ЄС хоче, щоб уряди виділили ЄС нові спеціальні потоки доходів від торгівлі квотами на викиди CO2 і 0,5% від умовної бази прибутку компаній ЄС, розрахованої Євростатом.