Політика

Литва передасть Україні зенітні системи – Науседа

11 Січня 2023 18:29
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зброя, Литва

Литва надасть Україні зенітні системи та засоби протиповітряної оборони, заявив литовський президент Гітанас Науседа на прес-конференції за підсумками зустрічі лідерів країн “Люблінського трикутника” у Львові.

“За лічені дні до початку війни ми надавали Україні військову допомогу, зокрема у вигляді [ЗРК] Stinger. Сьогодні я привіз хороші новини для України: ми передаємо системи протиповітряної оборони та певні зенітні установки, які мають допомогти вам із цією боротьбою”, – сказав Наусіда.

Які саме засоби ППО та зенітні системи отримає Київ, не уточнюється.


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