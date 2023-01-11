Литва передасть Україні зенітні системи – Науседа

Литва надасть Україні зенітні системи та засоби протиповітряної оборони, заявив литовський президент Гітанас Науседа на прес-конференції за підсумками зустрічі лідерів країн “Люблінського трикутника” у Львові.

“За лічені дні до початку війни ми надавали Україні військову допомогу, зокрема у вигляді [ЗРК] Stinger. Сьогодні я привіз хороші новини для України: ми передаємо системи протиповітряної оборони та певні зенітні установки, які мають допомогти вам із цією боротьбою”, – сказав Наусіда.

Які саме засоби ППО та зенітні системи отримає Київ, не уточнюється.