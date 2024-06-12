Політика

Литва цього тижня передасть Україні бронетранспортери M113
12 Червня 2024 21:14
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допомога, Литва
БТР M113 / Фото: Lithuanian MOD

Уряд Литви схвалив передачу 14 бронетранспортерів М113 Збройним силам України.

“Цього тижня Литва відправляє в Україну 14 броньованих машин M113 для посилення можливостей розмінування. Це частина нашої непохитної підтримки в рамках Коаліції з розмінування”, – повідомили в Міністерстві оборони Литви.

БТР покликані допомогти ЗСУ в розмінуванні та є безоплатним внеском Литви в підтримку, яку надає коаліція з розмінування на чолі з Ісландією.

Очікується, що вантаж прибуде в Україну наприкінці цього тижня.


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