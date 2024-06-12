Литва цього тижня передасть Україні бронетранспортери M113

Уряд Литви схвалив передачу 14 бронетранспортерів М113 Збройним силам України.
“Цього тижня Литва відправляє в Україну 14 броньованих машин M113 для посилення можливостей розмінування. Це частина нашої непохитної підтримки в рамках Коаліції з розмінування”, – повідомили в Міністерстві оборони Литви.
БТР покликані допомогти ЗСУ в розмінуванні та є безоплатним внеском Литви в підтримку, яку надає коаліція з розмінування на чолі з Ісландією.
Очікується, що вантаж прибуде в Україну наприкінці цього тижня.
🇱🇹 Lithuania is sending 14 armored vehicles M113 to Ukraine this week to enhance demining capabilities. This is part of our unwavering support within the framework of the Demining Coalition.— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) June 12, 2024
🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/LLe9PPc9dQ