Литва цього тижня передасть Україні бронетранспортери M113

Уряд Литви схвалив передачу 14 бронетранспортерів М113 Збройним силам України.

“Цього тижня Литва відправляє в Україну 14 броньованих машин M113 для посилення можливостей розмінування. Це частина нашої непохитної підтримки в рамках Коаліції з розмінування”, – повідомили в Міністерстві оборони Литви.

БТР покликані допомогти ЗСУ в розмінуванні та є безоплатним внеском Литви в підтримку, яку надає коаліція з розмінування на чолі з Ісландією.

Очікується, що вантаж прибуде в Україну наприкінці цього тижня.

🇱🇹 Lithuania is sending 14 armored vehicles M113 to Ukraine this week to enhance demining capabilities. This is part of our unwavering support within the framework of the Demining Coalition.



🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/LLe9PPc9dQ