Суспільство

Литовські митники перехопили російські військові вантажі й направили їх в Україну
10 Жовтня 2024 15:07
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литва
Маскувальні сітки, які виявили литовські митники / Фото: Митниця Литви

Литовська митниця перехопила товари військового призначення, які прямували залізницею з Калінінграду до Москви, і відправили їх в Україну.

Про це розповіла митниця Литви.

2 жовтня митники вилучили маскувальні сітки та військову камуфляжну форму у поштовому вагоні пасажирського поїзда Калінінград — Москва.

Камуфляжні штани, ймовірно, призначалися для Збройних сил Росії. Всього вилучили п’ять одиниць

1 жовтня митники перехопили партію сіток в поїзді з Калінінграда, також дві партії сіток раніше, 27 і 29 вересня, виявили в тих же поїздах.

Товари передали Україні, повідомили в литовській митниці.


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