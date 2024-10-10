Литовські митники перехопили російські військові вантажі й направили їх в Україну

Литовська митниця перехопила товари військового призначення, які прямували залізницею з Калінінграду до Москви, і відправили їх в Україну.

Про це розповіла митниця Литви.

2 жовтня митники вилучили маскувальні сітки та військову камуфляжну форму у поштовому вагоні пасажирського поїзда Калінінград — Москва.

Камуфляжні штани, ймовірно, призначалися для Збройних сил Росії. Всього вилучили п’ять одиниць

1 жовтня митники перехопили партію сіток в поїзді з Калінінграда, також дві партії сіток раніше, 27 і 29 вересня, виявили в тих же поїздах.

Товари передали Україні, повідомили в литовській митниці.