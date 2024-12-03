Львівський псевдоактивіст Остап Стахів вийшов із СІЗО після того, як його прихильники внесли заставу у 908 тисяч гривень.

Про це повідомляють ”Ґрати”.

25 вересня 2024 року правоохоронці провели обшуки у Стахіва. Його підозрюють у шахрайстві та передачі інформації про розташування Збройних сил України.

За даними слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії Стахів підбурював громадян до масових заворушень і захоплення держустанов.

Крім того, у соціальних мережах Стахів поширював проросійські наративи, стверджуючи, що агресію Москви нібито “спровокували треті країни”.