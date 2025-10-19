Лувр пограбували: викрадено прикраси Наполеона, музей закрили

Уранці 19 жовтня в музеї Лувр у Парижі сталося пограбування. Невідомі викрали частину ювелірної колекції Наполеона та імператриці. Міністерка культури Франції Рашида Даті підтвердила інцидент і повідомила, що перебуває на місці події. Музей тимчасово зачинено.

За даними французьких ЗМІ, група злочинців проникла до галереї Апполона, скориставшись технічним виходом, і викрала дев’ять ювелірних виробів із імператорської колекції Наполеона та Жозефіни.

Про інцидент першою офіційно повідомила міністерка культури Франції Рашида Даті, яка написала у соцмережі X:

«Пограбування сталося сьогодні вранці під час відкриття Лувру. Постраждалих немає. Я перебуваю на місці разом із командою музею та поліцією. Тривають слідчі дії.»

Реклама

Реклама

За повідомленням AP News, напад стався на початку відкриття музею. Злочинці, за попередніми даними, втекли на моторолері вздовж набережної Сени, ймовірно, через вихід із боку службової зони, де тривають ремонтні роботи.

Міністерство культури підтвердило, що музей закрили «з виняткових причин» на час розслідування. Ніхто з працівників і відвідувачів не постраждав.

Серед викрадених предметів — діадеми, брошки, намиста та інші дорогоцінності з історичної колекції, що належала імператорській родині. Експерти зазначають, що їхня культурна цінність набагато перевищує матеріальну.

Французька поліція розпочала розслідування, а навколо музею виставлено посилений кордон.