Спорт

Лунін потрапив до списку номінантів на звання найкращого воротаря 2024 року
29 Листопада 2024 12:22
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футбол
Андрій Лунін / Фото: Associated Press

Воротар мадридського “Реала” та збірної України Андрій Лунін увійшов до списку номінантів на звання найкращого голкіпера року за версією ФІФА.

Андрій Лунін — перший український воротар, який потрапив до списку претендентів на премію ФІФА, започатковану у 2017 році.

Проголосувати за Луніна можна на офіційному сайті ФІФА до 11 грудня. Результати визначатимуться шляхом комбінованого голосування — враховуватимуться думки користувачів сайту, тренерів і капітанів національних збірних, а також професійних спортивних журналістів.


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