Лунін потрапив до списку номінантів на звання найкращого воротаря 2024 року

Воротар мадридського “Реала” та збірної України Андрій Лунін увійшов до списку номінантів на звання найкращого голкіпера року за версією ФІФА.

Андрій Лунін — перший український воротар, який потрапив до списку претендентів на премію ФІФА, започатковану у 2017 році.

Проголосувати за Луніна можна на офіційному сайті ФІФА до 11 грудня. Результати визначатимуться шляхом комбінованого голосування — враховуватимуться думки користувачів сайту, тренерів і капітанів національних збірних, а також професійних спортивних журналістів.