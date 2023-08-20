Російська автоматична станція «Луна-25» зазнала аварії, розбившись об поверхню Місяця.

“За попередніми розрахунками, станція “Луна-25″ перейшла на нерозрахункову орбіту і зіткнулася з Місяцем, припинила своє існування”, – повідомив Роскосмос.

Вчора повідомлялося про позаштатну ситуацію. яка відбулася при переході станції на передпосадкову орбіту.

“Під час виконання операції, на борту автоматичної станції сталася позаштатна ситуація, яка не дозволила виконати маневр із заданими параметрами”, – повідомляв Роскосмос.