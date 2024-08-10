Лукашенко заявив про знищення повітряних цілей з України над територією Білорусі

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко розповів місцевим ЗМІ про інцидент у повітряному просторі, який стався напередодні ввечері і був пов’язаний із порушенням повітряного простору з боку України.

“Учора о 18 годині 10 хвилин сили ВПС і військ ППО Білорусі були переведені в підвищену бойову готовність. Готовність №1 у нас називається. Чергові сили протиповітряної оборони. Річ у тім, що (ми підозрюємо, що це не вперше) Збройні сили України порушили всілякі правила поведінки і порушили повітряний простір Республіки Білорусь. На східному напрямку, зовсім поруч від нас у районі Костюковичського району, – розповів Лукашенко. – Тому сили ППО були приведені в повну бойову готовність на перехоплення цілей. Їх було близько десятка. Вилетіли літаки, вертоліт. І також засоби РСЗВ були переведені в підвищену бойову готовність”.

“О 19 годині 4 хвилини на висоті півтора кілометра і дальності 6,5 кілометра силами протиповітряної оборони було знищено кілька цілей над територією Білорусі. Вночі і сьогодні зранку відбувається пошук того, що було знищено. Ми підозрюємо, що це ударні безпілотники. Порушивши повітряний простір Білорусі, летіли з України. Над територією Білорусі ми знищили цілі. Решта були передані (у нас єдине ППО з Росією) Російській Федерації. І за інформацією Генерального штабу Росії і командувача цим напрямком протиповітряної оборони Росії, ці цілі були вражені під Ярославлем. Перший напрямок – Смоленськ. Але потім вони змінили траєкторію польоту – ті, які над Росією залишилися, і попрямували в район Ярославля. Але були перехоплені вже російськими системами ППО і знищені”, – заявив білоруський диктатор.

“Навіщо це Україні, я не розумію. Нам треба розібратися. Але ми, як я говорив, чітко визначалися з ними і довели до них цю інформацію, що без відповіді будь-які провокації не залишаться”, – додав він.