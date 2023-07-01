Лукашенко погрожує Заходу ядерною зброєю

У Мінську на урочистих зборах, присвячених Дню незалежності, яке відбудеться 3 липня, авторитарний лідер Білорусі Аляксандр Лукашенко погрожував ядерною зброєю країнам Заходу, які він називав у стилі російської мілітаристської риторики “центрами прийняття рішень”.

У своєму виступі він прямо загрожував країнам Заходу ядерною зброєю, яка, за словами Лукашенка, вже знаходиться на території Білорусі після передачі її Росією. Він використовував відомий вираз “центри прийняття рішень”, говорячи про можливі цілі атак.

“Зараз всі говорять про такі ‘центри прийняття рішень’. Ми точно знаємо координати цих центрів з точністю до міліметра. І декілька днів тому я чітко й однозначно визначив їх на військових картах”, – заявив Лукашенко. Він не назвав конкретні країни, де знаходяться ці “центри”, але згадав Польщу як “наступний проксі-полігон після України в протистоянні з Білоруссю та Росією”.

Раніше заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв також згадував Польщу в своєму пості про можливе використання ядерної зброї Росією.