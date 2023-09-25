Лукашенко заборонив білорусам ввозити та зберігати дрони

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заборонив фізичним особам ввозити, зберігати, продавати, експлуатувати й виготовляти цивільні безпілотники. Виняток — компанії та підприємці, які можуть використовувати дрони для роботи в межах правил.

Про це повідомила БелТА.

Для ввезення цивільних дронів до Білорусі організації та індивідуальні підприємці мають отримати відповідний дозвіл у Департаменті авіації Мінтранспорту Білорусі, який буде організовувати облік таких дронів.

Щодо заборони безпілотників для громадян: у частині ввезення, експлуатації та виготовлення БпЛА указ набирає чинності після його офіційного опублікування, а в частині зберігання та обігу — через шість місяців.

Протягом шести місяців з моменту офіційної публікації указу білоруси можуть продати наявні у них дрони організаціям або індивідуальним підприємцям чи передати їх на зберігання до уповноваженої організації, визначеної урядом.