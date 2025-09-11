        Політика

        Лукашенко відпустив 52 політв’язнів

        Федір Олексієв
        11 Вересня 2025 15:18
        читать на русском →

        Президент Литви Ґітанас Науседа повідомив про звільнення 52 політв’язнів у Білорусі. Вони вже виїхали з країни та перетнули білорусько-литовський кордон.

        Серед звільнених — шестеро громадян Литви.

        Реклама
        Реклама

        “52 в’язні сьогодні безпечно перетнули литовський кордон з Білорусі, залишивши позаду колючий дріт, заґратовані вікна та постійний страх. Серед них, що особливо важливо для мене, було 6 литовців. Я глибоко вдячний Сполученим Штатам та особисто президенту Трампу за їхні постійні зусилля щодо звільнення політичних в’язнів”, — написав Науседа.

        Він підкреслив, що у білоруських тюрмах і досі залишаються понад тисяча політв’язнів.

        Раніше стало відомо, що США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії “Белавіа”. Про це заявив представник Трампа Джон Коул під час зустрічі з Лукашенком в Білорусі.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини