Лукашенко відпустив 52 політв’язнів

Президент Литви Ґітанас Науседа повідомив про звільнення 52 політв’язнів у Білорусі. Вони вже виїхали з країни та перетнули білорусько-литовський кордон.

Серед звільнених — шестеро громадян Литви.

“52 в’язні сьогодні безпечно перетнули литовський кордон з Білорусі, залишивши позаду колючий дріт, заґратовані вікна та постійний страх. Серед них, що особливо важливо для мене, було 6 литовців. Я глибоко вдячний Сполученим Штатам та особисто президенту Трампу за їхні постійні зусилля щодо звільнення політичних в’язнів”, — написав Науседа.

Він підкреслив, що у білоруських тюрмах і досі залишаються понад тисяча політв’язнів.

Раніше стало відомо, що США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії “Белавіа”. Про це заявив представник Трампа Джон Коул під час зустрічі з Лукашенком в Білорусі.