Посланець Трампа заявив, що Штати знімають санкції з білоруської авіакомпанії “Белавіа”

Сполучені Штати знімають санкції з білоруської авіакомпанії “Белавіа” у межах курсу на відновлення відносин із Мінськом.

Про це заявив заступник спецпосланця президента США Джон Коул, якого цитує Telegram-канал “Пул Первого”.

Він уточнив, що відповідне доручення дав особисто президент Дональд Трамп і вимагав “зробити це негайно”. За словами Коула, документ уже погоджено всіма профільними міністерствами та відомствами США.

Представник американської адміністрації наголосив, що Вашингтон прагне “дуже серйозно” нормалізувати відносини з Білоруссю, а скасування обмежень проти “Белавіа” є лише першим кроком.