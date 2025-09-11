        Політика

        Посланець Трампа заявив, що Штати знімають санкції з білоруської авіакомпанії “Белавіа”

        Федір Олексієв
        11 Вересня 2025 15:05
        Заступник спецпосланця президента США Джон Коул на зустрічі з самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком / Фото: BELTA
        Заступник спецпосланця президента США Джон Коул на зустрічі з самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком / Фото: BELTA

        Сполучені Штати знімають санкції з білоруської авіакомпанії “Белавіа” у межах курсу на відновлення відносин із Мінськом.

        Про це заявив заступник спецпосланця президента США Джон Коул, якого цитує Telegram-канал “Пул Первого”.

        Він уточнив, що відповідне доручення дав особисто президент Дональд Трамп і вимагав “зробити це негайно”. За словами Коула, документ уже погоджено всіма профільними міністерствами та відомствами США.

        Представник американської адміністрації наголосив, що Вашингтон прагне “дуже серйозно” нормалізувати відносини з Білоруссю, а скасування обмежень проти “Белавіа” є лише першим кроком.


