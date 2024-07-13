Політика

Лукашенко доручив відвести білоруські війська від кордону з Україною
13 Липня 2024 19:56
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кордон, лукашенко
Ілюстративне фото / Фото БелТА

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко доручив відвести війська на південних рубежах у місця постійної дислокації. Про це він заявив на нараді з питань забезпечення військової безпеки країни на південному операційному напрямку, передає державне інформагентство Білорусі.

“Це доручення дано після ліквідації напруженості і відведення військ з української сторони. На це Білорусь змушена була реагувати певний час тому, посиливши охорону кордону, і зокрема задіявши не тільки прикордонників, а й армійські підрозділи”, – йдеться в повідомленні.

“Хочу, щоб люди знали (я абсолютно переконаний і довіряю нашій розвідці): ситуація стабілізована на білорусько-українському кордоні. Війська їхні відведені. Тому, хлопці, подивіться, і наші війська потрібно прибирати з кордону. Щоб вони розуміли (як ми домовлялися), що ми не збираємося воювати і не збираємося тут концентрувати свої Збройні Сили, крім сил спеціальних операцій”, – заявив білоруський диктатор.

Лукашенко у зв’язку з цим звернувся з дорученням до командувача сил спеціальних операцій Збройних Сил РБ Вадима Денисенка: “Ти подивися своїх хлопців. Там, де треба, де ми позначали пункти, де мають перебувати твої хлопці (сил спеціальних операцій), на ротаційній основі. Особливо у спеку дивись, щоб хлопцям було якось зручніше. На ротаційній основі нам треба там кілька людей, щоб вони перебували в цих пунктах. Решту – в місця постійної дислокації відводь”.

Президент також доручив подивитися по Міністерству оборони загалом. “Якщо треба буде відвести десь війська – відводьте. Не повинно бути ніяких зайвих заходів”, – сказав він.

Лукашенко також заявив, що планує обговорити з Путіним подальші кроки щодо України.

“Як би вони (в Україні) на нас косо не дивилися, як би вони нас не костиляли. Ну мало не ворогами називають. Ми ніякі не вороги для українців. Я вже багато разів говорив. Це наші люди. Такі самі люди, як ми, як руські, росіяни. Нам треба швидше домовлятися. Виявляється, можна домовитися. Але головне, треба розмовляти. Якщо немає діалогу, розмови – це буде ескалація, і будуть гинути люди”, – підкреслив білоруський диктатор.


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