Лубінець назвав пункти мобілізаційного законопроєкту, які суперечать Конституції

Омбудсмен Дмитро Лубінець назвав положення запронованого раніше урядом законопроєкту про мобілізацію, які, на його думку, порушують Конституцію, міжнародні зобов’язання України та права людей: вони стосуються додаткових повноважень ТЦК та прав людей з інвалідністю третьої групи.

Про це Лубінець розповів в інтерв’ю NV.

“На мій погляд, прямі порушення Конституції стосуються того, що в запропонованій редакції законопроєкту додаються додаткові повноваження ТЦК. Я напряму показав, що ТЦК — це є військові підрозділи.

Згідно з нашою Конституцією, військові підрозділи не можуть брати участь в обмеженні прав громадян України, навіть якщо юридично у нас введений воєнний статус. Це пряма норма нашої Конституції. Я, наприклад, не зрозумів: якщо у нас всі бачать проблеми по діяльності саме ТЦК, то чому ми додаємо їм повноваження, щоб вони перевіряли документи? У нас є органи, які перевіряють документи громадян України, — це Національна поліція в першу чергу, Державна прикордонна служба, Національна гвардія. Але точно не військові”, – сказав Лубінець.

Друге застереження Лубінця стосувалося того, що керівник ТЦК своїм рішенням може впливати на те, чи буде громадянин України розпоряджатись своїм майном в повному об’ємі, чи ні.

На думку омбудсмана, це нонсенс, коли військовий приймає рішення, що хтось не може продати свою квартиру. “Для цього, знову ж таки, є відповідні органи виконавчої влади. Прописуйте це, якщо ви через цю призму хочете збільшити потік мобілізованих в Україні”, – додав Лубінець.

Третє застереження було щодо осіб з інвалідністю третьої групи (яких законопроєкт пропонує залучати до війська).

“У нас є окрема конвенція ООН, яка ратифікована, в нас є окреме законодавство, яке ратифіковане. Пояснення, яке я чув на засіданні комітету, що у нас дуже багато громадян України скористались незаконним правом і десь через корупційну складову отримали довідку про те, що вони інваліди третьої групи.

Насправді вони не мають права цим займатися. Я сказав, це ж питання не до законодавства. І ви ж це не вирішите на рівні закону. Вам це треба вирішувати в інший спосіб. Але ви не можете просто взяти й порушити наші міжнародні зобов’язання. Знову ж таки, я сподіваюся, що всі застереження і зауваження, які я офіційно висловив, направив на профільний комітет, будуть враховані. Чекаю на остаточну редакцію.

Знову ж таки, всі ми розуміємо, що якщо є запит від вищого військового керівництва на те, що нам треба це робити, то суспільство повинно це підтримувати. Ми ж підтримуємо свою армію, ми підтримуємо свою державу. Ми хочемо вистояти. Отже, ми всі повинні розуміти, що це стосується абсолютно нас усіх. З іншого боку, це треба робити виключно в законний спосіб”, – сказав він.