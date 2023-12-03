Суспільство

Лубінець і Москалькова мають графік відвідування військовополонених

3 Грудня 2023 09:07
читать на русском →
полонені

Уповноважений з прав людини у Росії Тетяна Москалькова та її український колега Дмитро Лубінець планують провести ще кілька відвідувань військовополонених. Про це Москалькова повідомила російські ЗМІ.

«Так, планується взаємне відвідування. На українській стороні буде відвідано російських військовослужбовців. На російській стороні буде відвідано військових України. Буде кілька цих відвідувань, ми маємо план-графік»,— розповіла російський омбудсмен.

30 листопада омбудсмени відвідали по 119 полонених з обох боків. За підсумками зустрічі з військовими вони заявили, що «умови їх утримання та медичне обслуговування відповідають міжнародним нормам».


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Грудня 2023 10:07

Британська розвідка проаналізувала роль систем ППО малої дальності у війні в Україні
3 Грудня 2023 10:20

Дубінського ніхто не бив, стверджують у поліції
3 Грудня 2023 09:49

Кличко: Залужний сказав правду про війну
3 Грудня 2023 09:20

ЗСУ підтвердили справжність відео з розстрілом українських солдатів
3 Грудня 2023 08:47

Шеф Пентагону: США не дозволять перемогти Росії в Україні
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
усі думки