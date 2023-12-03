Лубінець і Москалькова мають графік відвідування військовополонених

Уповноважений з прав людини у Росії Тетяна Москалькова та її український колега Дмитро Лубінець планують провести ще кілька відвідувань військовополонених. Про це Москалькова повідомила російські ЗМІ.

«Так, планується взаємне відвідування. На українській стороні буде відвідано російських військовослужбовців. На російській стороні буде відвідано військових України. Буде кілька цих відвідувань, ми маємо план-графік»,— розповіла російський омбудсмен.

30 листопада омбудсмени відвідали по 119 полонених з обох боків. За підсумками зустрічі з військовими вони заявили, що «умови їх утримання та медичне обслуговування відповідають міжнародним нормам».