Лозова на Харківщині: під час конфлікту чоловік підірвав гранату, троє поранених, один помер у лікарні

Увечері 10 жовтня в Лозовій стався вибух, спричинений гранатою під час конфлікту між трьома чоловіками. Поранення дістали двоє людей, один із них — 39-річний чоловік — помер у лікарні; поранено також 17-річного хлопця.

Як повідомила речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна, під час суперечки 48-річний чоловік дістав, ймовірно, гранату РГО, привів її в дію, від’єднавши запобіжну чеку, та кинув у бік опонентів. Унаслідок вибуху поранено 39-річного чоловіка та 17-річного хлопця; 39-річний постраждалий помер у лікарні. Правоохоронці затримали чоловіка, який підірвав гранату. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.