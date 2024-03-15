Суспільство

Лорак подала документи на отримання російського громадянства 

15 Березня 2024 13:25
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громадянство, рф
Ані Лорак / Getty Images

Українська співачка Ані Лорак, яка з 2014 року живе у РФ і не засуджувала розвʼязану Росією війну в Україні, планує отримати російський паспорт.

Про це пише російське пропагандистське видання “РИА Новости”.

Народжена на Буковини Кароліна Куєк, відома як Ані Лорак, яка будує карʼєру в РФ та не засуджує російську військову агресію в Україні, подала документи на отримання паспорта РФ.

Посилаючись на власні джерела в оточенні співачки, пропагандистське видання повідомляє, що артистка написала заяву минулого місяця.

“Кароліна Куєк подала заяву на отримання громадянства Росії ще в лютому”, – уточнило джерело.

2016 року депутат держдуми Віталій Мілонов пропонував допомогти Лорак з отриманням російського паспорта, тоді представник артистки заявляв, що вона не збирається змінювати громадянство.

У 2008 році Лорак стала народною артисткою України. Після 2014-го вона переїхала в Росію, де підтримувала путінський режим.


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