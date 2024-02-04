Маргарита Симоньян у соцмережі X (колишня Twitter) похвалилася тим, що улюблена газета Шерлока Холмса назвала її “боброїдкою”.

“Відома як Bobroedka”, написано в The Times. З перекладом англійською “beaver-eater”.

Далі в замітці Симоньян величають просто Madame Beaver, тобто “Мадам Бобриха”.

Скріншот зі стрічки М.Симоньян у мережі X

Цікаво, чому тільки зараз топова пропагандистка звернула увагу на своє прізвисько, хоча так Симоньян кличуть років десять, а то й більше.

Сталося це так: Симоньян вирішила спробувати бобра, про що розповіла своїм фоловерам наприкінці 2012 року: “Перший раз у житті буду готувати бобра. Опитала знавців. У підсумку, зварю бобрину голову з цибулею, морквою і лаврушкою для бульйону. Решту м’яса замариную на ніч у часнику, ялівцевих ягодах і чорному перці, завтра обсмажу і буду тушкувати в бульйоні до м’якості”. Користувачам здалися такі смаки специфічними, оскільки бобер – непоширена для вживання в їжу тварина; його навіть порівняли зі щуром.

Після цього за Симоньян міцно закріпилося прізвисько “боброїдка”.