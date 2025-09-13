Лондон: десятки тисяч людей вийшли на антимігрантський марш і контрпротест

У суботу в центрі Лондона зібралися десятки тисяч демонстрантів на марш, організований антиімігрантським і антиісламським активістом Томмі Робінсоном. Поруч відбулася й акція «Stand Up to Racism», що стала відповіддю на зростання напруги у британському суспільстві після літніх протестів щодо міграції та свободи слова, пише Reuters.

До полудня натовпи протестувальників заповнили вулиці на південь від Темзи, рухаючись у напрямку Вестмінстера, де розташований парламент Великої Британії. Учасники несли прапори Сполученого Королівства, хрест Святого Георгія, а також американські й ізраїльські стяги. Дехто вдягнув кепки з написом «MAGA», пов’язані з президентом США Дональдом Трампом. Лунали гасла з критикою прем’єр-міністра Кіра Стармера, а плакати містили заклики «відправити їх додому». Серед протестувальників були й діти.

Робінсон, справжнє ім’я якого Стівен Якслі-Леннон, назвав акцію «Unite the Kingdom» святом свободи слова. Також марш мав вшанувати пам’ять американського консервативного активіста Чарлі Кірка, убитого в середу. У соцмережі X він заявив: «Сотні тисяч вже заповнили вулиці центрального Лондона, ми об’єднуємося заради свободи».

Організатор, який має кілька судимостей і вважає себе журналістом, що викриває державні зловживання, серед своїх прихильників називає американського мільярдера Ілона Маска. Найбільша антиіммігрантська партія країни Reform UK, яка останнім часом очолює опитування, дистанціювалася від Робінсона.

«Ми хочемо повернути свою країну, ми хочемо повернути свободу слова», – сказала учасниця акції Сандра Мітчелл. «Вони повинні зупинити нелегальну міграцію в цю країну. Ми віримо в Томмі».

Метрополітенська поліція Лондона повідомила, що у суботу розгорне понад 1600 офіцерів, зокрема 500 з інших регіонів, щоб забезпечити порядок під час двох демонстрацій, а також на тлі футбольних матчів і концертів. Командирка Клер Гейнс зазначила, що поліція діятиме без упереджень, дозволяючи людям реалізовувати своє право на протест, але жорстко реагуватиме на порушення. Вона додала, що правоохоронці знають про випадки антиісламських висловлювань та образливих гасел на попередніх акціях, проте закликала жителів міста не залишатися вдома.

Минулої суботи в Лондоні було затримано майже 900 людей під час протесту проти заборони організації Palestine Action. Тим часом міграція стала головною політичною темою у Великій Британії, витіснивши занепокоєння економікою. Цього року через Ла-Манш на невеликих човнах прибули вже понад 28 тисяч мігрантів. На вулицях з’явилися численні англійські прапори та малюнки з червоним хрестом, які прихильники вважають виявом національної гордості, а антирасистські активісти – знаком ворожості до іноземців.