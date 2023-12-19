Спорт

Ломаченко проведе бій з Камбососом за вакантний пояс IBF у легкій вазі

19 Грудня 2023 17:37
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бокс

Український боксер Василь Ломаченко погодив проведення поєдинку за звання чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF проти австралійця Джорджа Камбососа. Про це повідомив промоутер українця Боб Арум у коментарі Fight Hype.

Попередньо датою поєдинку українського та австралійського боксера стане 13 квітня, однак наразі її офіційно не підтвердили. Сам бій має відбутися в Австралії, попередньо планувалося його проведення у Перті.

В очній зустрічі Ломаченко та Камбосос визначать наступного чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF. Цей титул став вакантним після того, як чемпіонські пояси звільнив Девін Гейні, який перейшов у першу напівсередню вагу.


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