Політика

Ліз Трасс подала у відставку з посади прем’єра Британії

20 Жовтня 2022 15:43
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британія, трасс

Ліз Трасс оголосила про свою відставку з поста прем’єр-міністра Великобританії. Подія відбулася біля будинку уряду на Даунінг стріт, 10, у Лондоні.

В присутності десятків репортерів вона сказала, що прийшла на посаду в період “великої економічної та міжнародної нестабільності”.

Вона заявила, що не може виконати мандат, на який її обрали члени Торі, і йде у відставку.

Трасс додала, що сьогодні вона зустрілася з головою Комітету 1922 (парламентська група Консервативної партії) сером Гремом Брейді.

Вони погодилися, що наступного тижня відбудуться вибори керівництва, додавши, що вона залишатиметься прем’єр-міністром, доки не буде обраний наступник.

Раніше прем’єр-міністр зазнала нищівної критики за свої податкові ініціативи, їй довелося поміняти міністра фінансів і відмовитися від заявлених бюджетних планів.

Популярність консерваторів останніми тижнями впала до рекордно низьких значень за всю історію соціологічних досліджень у Британії.

Трасс була обрана лідером Консервативної партії та прем’єр-міністром п’ять тижнів тому.


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