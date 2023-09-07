Суспільство

Лікарі повідомили про стан виживших після удару окупантів по Костянтинівці

7 Вересня 2023 20:35
читать на русском →
донецька область, рекетний удар

В одній з лікарень Дніпра лікують шестеро поранених під час удару по ринку Костянтинівки – всі знаходяться у важкому стані.

Про це під час брифінгу повідомив медичний директор лікарні, пише “Суспільне”.

“Всі вкрай тяжкі, там, де вибухають ракети, а це кілька тонн вибухової речовини, на жаль, нічого живого не зостається”, – розповів медик.

За його словами, пацієнти знаходяться на апаратах штучного дихання. Їх усіх прооперували, деяких – повторно.

“Одній жінці довелося запускати серце, тому що була зупинка. Але сьогодні в реанімації ми майже всіх стабілізували. Хоча за ніч зробили шість важких операцій… У нас вночі працювали 40 хірургів”, – повідомив медичний директор лікарні. 

Серед пацієнтів – 32-річна Яна, яка опинилася поряд із вибухом, 57-річна Людмила, якій лікарі заново запустили серце, та вдруге прооперований 40-річний Юрій.

Стан 47-річної Олени поки стабілізувати не вдалося. За словами матері пораненої, під час вибуху вона була на ринку.

“Донька працювала на ринку реалізаторкою м`ясної продукції. Мала складати товар о 14:00, а о 14:10 прилетіло… Ми недалеко там живемо. Я почула гуркіт і побігла на ринок, але всіх поранених на той час вже відвезли до лікарень”, – розповіла жінка.

Медичний директор лікарні зауважив, що для порятунку постраждалих медики роблять усе можливе.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Вересня 2023 20:55

В окупованих Олешках на Херсонщині підірвали авто зі співробітниками ФСБ та російськими військовими
7 Вересня 2023 16:29

НАБУ оголосило про нову підозру Ігорю Коломойському
7 Вересня 2023 14:46

У ДПСУ пояснили, чи обмежать жінкам, які стануть на військовий облік, виїзд за кордон з 1 жовтня
7 Вересня 2023 13:12

Виїзд з України для жінок на військовому обліку обмежать, – Веніславський
7 Вересня 2023 12:45

Зеленський представив нового міністра оборони
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Эрдоган уехал ни с чем
Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
Александр КИРШ

Следующие выборы в Украине: Америке предложено определиться
Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
усі думки