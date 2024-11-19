Ліга націй: Збірна України здобула перемогу над Албанією в останньому турі

Збірна України здобула вирішальну перемогу у шостому турі групового етапу Ліги націй, обігравши Албанію на виїзді з рахунком 2:1, й вийшла у плей-оф, де змагатиметься за підвищення у класі.

Перша зустріч цих команд, що відбулася у вересні та відкривала турнір, завершилася поразкою України з рахунком 1:2. У подальших матчах українці набрали п’ять очок: ще одна поразка, дві нічиї та одна перемога.

Перед останнім туром збірна України займала останнє місце у групі В1. Сьогодні перемога давала шанс піднятися на друге місце, а поразка чи нічия означали б виліт у дивізіон С.

Українці вдало розпочали гру, забивши на п’ятій хвилині. Роман Яремчук пробив по воротах, але удар заблокували. М’яч після рикошету підібрав Олександр Зінченко та вразив лівий кут воріт.

Після голу Яремчук та Зінченко показали футболку з написом “1000”, нагадавши про те, що 19 листопада минає 1000 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За чотири хвилини після першого голу Україна збільшила перевагу. Георгій Судаков віддав пас Юхиму Коноплі в штрафний майданчик, і той виконав передачу на Яремчука, який головою відправив м’яч у ворота.

Албанія змогла скоротити рахунок на 75-й хвилині: під час атаки Трубін збив суперника, що призвело до призначення пенальті, яке реалізував Недім Байрамі.

На 90+1-й хвилині українці мали два небезпечні моменти: Судаков пробив, але Томас Стракоша виконав сейв. Назаренко зіграв на добиванні, але голкіпер знову врятував ворота. Фінальний свисток зафіксував перемогу України з рахунком 2:1.

Завдяки цій перемозі Україна набрала вісім очок і піднялася на друге місце в групі. У паралельному матчі Чехія обіграла Грузію (2:1).

Таким чином, збірна України вийшла у плей-оф, де змагатиметься за підвищення у класі. Суперника визначить жеребкування, що відбудеться в п’ятницю, 22 листопада.