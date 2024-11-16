Ліга націй: Відома заявка збірної України на матч проти Грузії

Збірна України оголосила заявку на матч 5-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти Грузії.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, поза списком з 23 гравців залишився форвард київського “Динамо” Владислав Ванат.

Заявка збірної України на матч проти Грузії

Воротарі: Георгій Бущан (“Динамо”), Анатолій Трубін (“Бенфіка”, Португалія), Дмитро Різник (“Шахтар”)

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – “Шахтар”), Віталій Миколенко (“Евертон”, Англія), Олексій Сич (“Рух”), Ілля Забарний (“Борнмут”, Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія)

Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі – “Динамо”), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі – “Шахтар”), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – “Полісся”), Іван Калюжний (“Олександрія”), Михайло Мудрик (“Челсі”, Англія), Олександр Зінченко (“Арсенал”, Англія), Єгор Ярмолюк (“Брентфорд”, Англія)

Нападники: Артем Довбик (“Рома”, Італія), Роман Яремчук (“Олімпіакос”, Греція).

Поєдинок Грузія – Україна відбудеться у суботу, 16 листопада, у грузинському Батумі на стадіоні “Батумі-Арена”. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

За два тури до фінішу збірна України з 4 очками посідає останнє місце у групі B1. Лідирує з 7 балами Чехія. На другій та третій позиціях відповідно розташувалися Грузія та Албанія, які мають у своєму активі по 6 пунктів.