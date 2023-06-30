Лідери ЄС придумали як використовувати заморожені активи РФ

Лідери держав-членів Європейського Союзу на саміті, який почався в четвер, підтримали план використання заморожених активів Центробанку Росії на користь України, що передбачає стягнення з них податку на прибуток.

Про це пише Bloomberg.

Лідери ЄС під час переговорів у Брюсселі підтримали вивчення варіанту використання прибутку від активів російського Центробанку. За оцінками, цей прибуток може становити близько трьох мільярдів євро на рік.

ЄС планує заручитись підтримкою країн “Групи семи” в цьому питанні. За даними Bloomberg, Брюссель уже вів переговори з Вашингтоном, і дискусії продовжаться в найближчі дні й тижні, а Британія раніше підтримала план використання прибутків.

Більш детальну пропозицію Європейська комісія готується представити до кінця літа, але незрозуміло, коли саме це станеться, оскільки вона постає перед низкою політичних та юридичних викликів.

За словами співрозмовників Bloomberg, існує юридичний ризик, що план може бути оскаржений у суді. Також існує побоювання, що відсотки й прибутки, отримані від заморожених суверенних активів РФ, належать саме Росії.