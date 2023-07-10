Політика

Лідери Африки закликають Путіна показати ’’прагнення до миру’’

10 Липня 2023 17:05
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путін, африка

Президент Сенегалу Маккі Салл заявив, що африканські лідери закликали російського диктатора Володимира Путіна “продемонструвати своє бажання рухатися вперед (до миру)” до того, як вони зберуться в Санкт-Петербурзі на російсько-африканський саміт наприкінці липня. 

Про це пише Financial Times.

“До наступного саміту Росія-Африка він (Путін – ред.) повинен зробити деякі дії, щоб показати своє бажання рухатися вперед (до миру – ред.) навіть в гуманітарному плані”.

Відзначається, що ця вимога була передана Путіну під час мирної місії африканських лідерів до Києва і Москви в червні.

За його словами, подальші обміни військовополоненими та повернення в Україну дітей, викрадених російськими окупантами, “можуть бути дуже добрим сигналом”.

“Ось чому ми продовжуємо використовувати саміт Росія-Африка, щоб побачити, як ми можемо просунутися вперед у переговорах, які ми намагалися провести між Росією і Україною”.

Відповідаючи на запитання, чи продемонстрував Путін схильність до миру, Салл сказав: “Під час цього саміту, можливо, нам вдасться досягти миру: “Під час цього саміту, можливо, ми зможемо провести ще одну зустріч і досягти певного прогресу. Це те, на що ми сподіваємося”.

При цьому президент Сенегалу сказав, що “Україна заявила, що Росія повинна покинути окуповану територію, перш ніж вони зможуть вести переговори, і ми це розуміємо”.


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