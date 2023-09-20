Політика

Лідер Азербайджану заявив, що його країна відновила суверенітет 

20 Вересня 2023 20:13
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Азербайджан, вірменія

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у зверненні в середу оголосив, що після “антитерористичних заходів” у невизнаному Нагірному Карабаху Азербайджан відновив свій суверенітет.

Про це повідомляє азербайджанське державне агентство АЗЕРТАДЖ.

За словами Алієва, “антитерористичні заходи” Азербайджану в Карабаху за добу виконали всі поставлені завдання, а військові країни “за короткий час на всіх напрямках домоглися значних воєнних успіхів”.

“Було повністю знищено значну частину армії, яка була незаконно розміщена вірменською державою на азербайджанських територіях і досі не була виведена, незважаючи на зобов’язання Вірменії. Була знищена й виведена з ладу військова техніка”, – додав Алієв.


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