Лідер Азербайджану заявив, що його країна відновила суверенітет 

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у зверненні в середу оголосив, що після “антитерористичних заходів” у невизнаному Нагірному Карабаху Азербайджан відновив свій суверенітет.

Про це повідомляє азербайджанське державне агентство АЗЕРТАДЖ.

За словами Алієва, “антитерористичні заходи” Азербайджану в Карабаху за добу виконали всі поставлені завдання, а військові країни “за короткий час на всіх напрямках домоглися значних воєнних успіхів”.

“Було повністю знищено значну частину армії, яка була незаконно розміщена вірменською державою на азербайджанських територіях і досі не була виведена, незважаючи на зобов’язання Вірменії. Була знищена й виведена з ладу військова техніка”, – додав Алієв.