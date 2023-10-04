Лідер Азербайджану відмовився зусрітись з прем’єром Вірменії

Президент Азербайджану Ільхам Алієв відмовився від поїздки до іспанської Гранади на зустріч з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, де були заплановані мирні переговори між двома країнами.
Про це повідомляє Trend.
Причинами відмови називається «деструктивна позиція» Франції, а також розбіжності між Парижем і Берліном щодо участі Туреччини у зустрічі. Як зазначає видання, в таких умовах азербайджанська сторона відмовилася від ведення переговорів.
Азербайджан вважає, що Франція «зацікавлена в нагнітанні ескалації на Південному Кавказі».
«Франція виступила напередодні зустрічі в Гранаді з антиазербайджанськими заявами, націленими на доведення напруженості в регіоні до піку, у зв’язку з чим глава азербайджанської держави визнав нелогічною участь Франції в процесі нормалізації в регіоні», – пише видання.
Переговори Ільхама Алієва і Нікола Пашиняна мали відбутися 5 жовтня за участю лідерів Франції, Німеччини та Європейської ради.
Раніше Єреван і Баку висловлювали надію на те, що підписання мирного договору вже близько.
Востаннє Єреван і Баку обмінювалися своїми пропозиціями щодо мирного договору в серпні. Деталі документа, який кілька разів редагували, поки не опубліковано.