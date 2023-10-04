Політика

Лідер Азербайджану відмовився зусрітись з прем’єром Вірменії

4 Жовтня 2023 15:37
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вірменія, Азербайджан

Президент Азербайджану Ільхам Алієв відмовився від поїздки до іспанської Гранади на зустріч з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, де були заплановані мирні переговори між двома країнами.

Про це повідомляє Trend

Причинами відмови називається «деструктивна позиція» Франції, а також розбіжності між Парижем і Берліном щодо участі Туреччини у зустрічі. Як зазначає видання, в таких умовах азербайджанська сторона відмовилася від ведення переговорів.

Азербайджан вважає, що Франція «зацікавлена в нагнітанні ескалації на Південному Кавказі».

«Франція виступила напередодні зустрічі в Гранаді з антиазербайджанськими заявами, націленими на доведення напруженості в регіоні до піку, у зв’язку з чим глава азербайджанської держави визнав нелогічною участь Франції в процесі нормалізації в регіоні», – пише видання.

Переговори Ільхама Алієва і Нікола Пашиняна мали відбутися 5 жовтня за участю лідерів Франції, Німеччини та Європейської ради. 

Раніше Єреван і Баку висловлювали надію на те, що підписання мирного договору вже близько.

Востаннє Єреван і Баку обмінювалися своїми пропозиціями щодо мирного договору в серпні. Деталі документа, який кілька разів редагували, поки не опубліковано.


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