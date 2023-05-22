Леоніда Брежнєва хочуть позбавити звання “Почесний громадянин Києва”

Київська міська рада планує позбавити політичного та державного діяча радянських часів, генсека радянської компартії Леоніда Брежнєва звання почесного громадянина Києва.

Як зауважив на засіданні Київради заступник міського голови, секретар Київради Володимир Бондаренко, це питання, а також щодо позбавлення звання почесного громадянина Києва ще низки осіб, планують розглянути на пленарному засіданні Київради 25 травня, передає Укрінформ.

“Прошу змінити черговість та перенести з порядку денного з розглядом під час продовження пленарного засідання 25 травня проект рішення про позбавлення звання почесного громадянина Києва Брежнєва Леоніда Ілліча. Станом на цей момент під критерії, визначені пунктами 5.2, 5.4 положення про звання почесного громадянина м. Києва, для позбавлення такого звання підпадає ряд осіб, а не тільки Брежнєв. Для того, щоб ми прийняли рішення комплексне напередодні дня Києва, пропоную змінити черговість та розглянути його 25 травня”, – сказав під час формування порядку денного засідання Київміськради Володимир Бондаренко.

За розгляд цього питання 25 травня проголосувало 76 депутатів Київської міської раді із 93 присутніх.

Як повідомлялося, у березні 2023 року в Києві перейменували 16 міських об’єктів, назви яких пов’язані з російською федерацією та її сателітами. Так, серед іншого проспект Юрія Гагаріна було перейменовано на проспект Леоніда Каденюка; проспект Визволителів на проспект Георгія Нарбута; бульвар Перова на проспект Воскресенський, вулицю Космонавта Волкова на вулицю Космонавта Поповича; вулицю Марини Цвєтаєвої на вулицю Олександри Екстер та ін.