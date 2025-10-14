Легендарна стела на в’їзді на Донеччину — під загрозою знищення: з’явилася петиція про збереження меморіалу

На сайті Кабінету Міністрів України з’явилася петиція з пропозицією перенести стелу “Донецька область” у безпечне місце через постійні обстріли та ризик руйнування.

Автор петиції, Оксана Андрусяк, закликає надати об’єкту статус пам’ятки історії та культури та забезпечити його меморіалізацію як символ опору українського народу.

На межі Донецької та Дніпропетровської областей розташована стела з написом “Донецька область”, яка з 2014 року стала символом опору та мужності українських військових і цивільних. На ній залишали написи військовослужбовці, волонтери та мешканці, що зробило її важливим історичним артефактом сучасної війни, що зберігає історію як живих, так і полеглих захисників та захисниць. Наразі стела перебуває під реальною загрозою знищення внаслідок постійних обстрілів російських військ та можливого просування лінії фронту.

Реклама

Реклама

“Наявні укріплення навколо не забезпечують достатнього рівня захисту. У разі руйнування, чи можливої тимчасової окупації (захоплення Донецької області — це одна з цілей, яку продовжує декларувати ворог і для реалізації плану кидає все більше ресурсів та сил) буде втрачено значний елемент культурної та історичної спадщини, пов’язаної з подіями російсько-української війни”, – йдеться в петиції.

Ідею збереження легендарної стели підтримали військові у мережі X.

Що пропонується у петиції

1. Ініціювати переміщення стели до безпечного місця на території, контрольованій Україною (наприклад, у тилову область або до музею сучасної війни).

2. Надати об’єкту статус пам’ятки історії та культури національного значення.

3. Забезпечити подальшу меморіалізацію стали як символу боротьби та стійкості українського народу.