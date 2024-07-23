ЛЧ: “Динамо” розгромило сербів у першому матчі кваліфай раунду

Віцечемпіон України “Динамо” з результативної перемоги стартував у кваліфікації Ліги чемпіонів — 6:2 у першому матчі із сербським “Партизаном”.

«Динамо» громить «Партизан» у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 👊



🇺🇦 Динамо 6️⃣:2️⃣ Партизан 🇷🇸



Слава Україні! 💙💛 pic.twitter.com/lWj1S6P1M7 — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 23, 2024

Матч відбувся у польському Любліні, де команда Олександра Шовковського також офіційно відкривала для себе сезон 2024/25.

Рахунок відкрили гості. Фол Олександра Караваєва призвів до пенальті у ворота “Динамо”, який реалізував бразилець Салданья — 0:1.

Далі до кінця першого тайму забивали тільки кияни

Шапаренко зрівняв рахунок на 40-ій хвилині, Бражко вивів команду вперед на 43-й, Караваєв з пенальті, на 45+1-ій хвилині зробив рахунок 3:1.

У другому таймі Кабаєв, 55, Попов, 83 і Піхальонок, 90+2 завершили розгром “Партизана”. Серби спромоглися на один точний удар – один м’яч відквитав той самий Салданья (62).

Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 30 липня, у Сербії.