Політика

Латвія надасть Україні додаткову військову підтримку

19 Вересня 2023 21:59
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україна, латвія

Міністр оборони Латвії Андріс Спрутс провів зустріч із українським колегою Рустемом Умєровим на полях засідання Контактної групи з питань оборони України в Німеччині.

Про це повідомив Спрутс у соцмережах.

“Латвія надасть Україні додаткову військову підтримку, що охоплює найбільш критичні потреби– додаткові міномети, системи протиповітряної оборони та боєприпаси великого калібру”.

Також Спрутс сказав, що продовжує підтримувати членство України в НАТО.

“Ми стоїмо разом з Україною з першого дня жорстокої російської агресії, і наша позиція чітка – Латвія надає і надалі надаватиме всю необхідну підтримку, доки Україна не переможе!”.

Під час зустрічі у форматі “Рамштайн” Латвія оголосила про приєднання до так званої ІТ-коаліції на підтримку кіберзахисту України, повідомило Міноборони країни в окремому пресрелізі.

Латвія активно надає військову допомогу Збройним Силам України. З початку повномасштабної війни військова підтримка України з боку Латвії сягнула понад 1% ВВП.


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